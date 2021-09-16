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Миротворцы из Руанды помогли ЦАР и Мозамбику в борьбе с боевиками
Весь мир
Миротворцы из Руанды помогли ЦАР и Мозамбику в борьбе с боевиками
twitter.com  /  @IGIHEZ

Банги, 16 сентября. Успехи руандийского контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в Центральноафриканской Республике поспособствовали укреплению отношений между странами.

Миротворцы из Руанды продемонстрировали высокий уровень профессионализма и дисциплинированности. В отличие от остальных «голубых касок» их действия направлены на стабилизацию обстановки в ЦАР. Аналогичный результат руандийцы показали в Мозамбике, присоединившись к местным военным в борьбе с терроризмом.

С поддержкой африканской страны и консультативной помощью российских инструкторов у правительственных сил (FACA) получилось ликвидировать боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть мир в Центральноафриканскую Республику.

Руандийские инвесторы обратили внимание на успехи соотечественников в ЦАР и пожелали помочь стране с восстановлением и развитием. Также прошли переговоры между лидерами Банги и Кигали, в ходе которых они подписали четыре договора о взаимовыгодном сотрудничестве.

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