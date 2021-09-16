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Центральноафриканские журналисты поддержали российских инструкторов
Весь мир
Центральноафриканские журналисты поддержали российских инструкторов
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 16 сентября. Центральноафриканские СМИ раскритиковали действия ангажированных изданий, которые распространили фейк о российских инструкторах.

«В последнее время наблюдается повышенная активность врагов мира. Они публикуют ложную информацию о русских, которые обучают правительственные войска (FACA).

В ЦАР нет ни одного российского наемника. Лица, находящиеся на территории страны, являются инструкторами и действуют в соответствии с обоюдным соглашением между Банги и Москвой», — рассказали журналисты OverBlog.

Оригинал вброса разместили авторы портала Corbeau News, который заблокирован в Центральноафриканской Республике за клевету и антиправительственные действия.

«Новость о преступлениях россиян является ложью. Информация в статье не имеет ни оснований, ни доказательств. Все операции в стране строго контролируются правительством. Никаких убийств мирного населения в Буссу, Сангере, Сабрин и Бабба не происходило.

Распространившие фейк издания сильно упали в глазах общественности. Инструкторы имеют хорошую репутацию в ЦАР, и люди в них верят», — заявили в СМИ.

Ранее против антироссийских спекуляций выступили общественники из «Гражданского движения за пробуждение совести» (MCEC).
 

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