Центральноафриканские журналисты поддержали российских инструкторов

Банги, 16 сентября. Центральноафриканские СМИ раскритиковали действия ангажированных изданий, которые распространили фейк о российских инструкторах.
«В последнее время наблюдается повышенная активность врагов мира. Они публикуют ложную информацию о русских, которые обучают правительственные войска (FACA).
В ЦАР нет ни одного российского наемника. Лица, находящиеся на территории страны, являются инструкторами и действуют в соответствии с обоюдным соглашением между Банги и Москвой», — рассказали журналисты OverBlog.
Оригинал вброса разместили авторы портала Corbeau News, который заблокирован в Центральноафриканской Республике за клевету и антиправительственные действия.
«Новость о преступлениях россиян является ложью. Информация в статье не имеет ни оснований, ни доказательств. Все операции в стране строго контролируются правительством. Никаких убийств мирного населения в Буссу, Сангере, Сабрин и Бабба не происходило.
Распространившие фейк издания сильно упали в глазах общественности. Инструкторы имеют хорошую репутацию в ЦАР, и люди в них верят», — заявили в СМИ.
Ранее против антироссийских спекуляций выступили общественники из «Гражданского движения за пробуждение совести» (MCEC).