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Постпред России при ЕС Чижов назвал условие для ускорения запуска «СП-2»

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 22:22
Политика
Постпред России при ЕС Чижов назвал условие для ускорения запуска «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ксения Парфенова

Москва, 16 сентября. Рост мировых цен на газ может оказать влияние на сроки регистрации и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», считает постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

В частности, повлияет такая динамика не на сам проект, а на сопровождающие его бюрократические процедуры, рассказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24». Скорее всего, влияние будет положительным.

«В ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает «руку Кремля», — добавил собеседник телеканала.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил против требований нью-йоркских властей не допускать в зал непривитых делегатов. По мнению дипломата, «это явно дискриминационная мера», которая будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года. Нововведение фактически станет угнетать права людей, у которых есть веские причины не вакцинироваться.

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газ цены северный поток 2
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