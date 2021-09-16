Банды Бразилии устроили войну на улицах Рио

Рио-де-Жанейро, 16 сентября. В результате противостояния между членами банды, которую раньше возглавлял Веллингтон да Силва Брагу по прозвищу Эко, в Рио-де-Жанейро были убиты три человека и сожжены несколько автобусов. Нападения произошли в районах Кампо-Гранде, Санта-Круз и Пасиенсия.

Guerra interna na milícia que era chefiada por Ecko tem vans incendiadas e mortos na Zona Oestehttps://t.co/jEydsLnQGS — O Nilopolitano (@o_nilopolitano) September 16, 2021

Два автобуса были подожжены на улице Руа-Агаи, еще два — на площади Праса-да-Алегрия в Кампо-Гранде. Один фургон уничтожен в районе Санта-Крус. Еще пара автомобилей была подожжена в других местах города.

Как сообщили в полиции, порядка 150 сотрудников с помощью вертолета уже патрулируют Кампо-Гранде и Санта-Крус. Подполковник Иван Блаз заявил, что часть войск была переброшена в районы, где произошло столкновение членов банд.

Война за территорию

По данным СМИ, убийства и поджоги связаны с противостоянием между бывшими членами банды Эко. После гибели Веллингтона да Силвы Браги в июне этого года районы Рио-де-Жанейро: Санта-Крус, Пасиенсия и Кампо-Гранде — стали объектом споров между двумя группировками. Одной из них командует Луис Антонио да Силва Брага, известный как Зиньо, брат Эко. Другой — Данило Диас Лима, по кличке Тандера, он пытается захватить районы, которые контролирует семья Брага. Обе группировки состоят из бывших военных и полицейских.