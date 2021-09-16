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Космонавты начали устанавливать новый туалет в российском сегменте МКС

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 21:39
Технологии
Космонавты начали устанавливать новый туалет в российском сегменте МКС
pxhere.com

Москва, 16 сентября. Космонавт Олег Новицкий приступил к подключению нового туалета в российском модуле «Наука» на МКС, следует из транслируемых NASA переговоров экипажа станции с Землей.

Российский космонавт освободил отсек с АСУ (туалетом. — Прим. ФАН) от грузов и приступил к подключению шлангов к устройству. На Земле надеются, что экипажу удастся включить его по итогу дня.

«Нам главное сегодня в итоге дня АСУ включить», — сообщил космонавту специалист Центра управления полетами (ЦУП).

В настоящее время на Международной космической станции работают два произведенных в России туалета. Устройства размещаются в модулях Tranquility и «Звезда». В октябре прошлого года на МКС доставили разработанный NASA туалет UWMS, при создании которого учитывались пожелания астронавтов о простоте и комфорте использования. По данным СМИ, устройство на 40% легче и на 65% компактнее российских аналогов. Но пока астронавты не смогли его подключить.

Ранее высоту орбиты МКС подняли на 750 метров. Ее скорректировали перед прибытием в октябре корабля «Союз МС-19» с экипажем для съемок первого художественного фильма на орбите «Вызов».

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