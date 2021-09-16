Банги, 16 сентября. Неоколониальная политика Елисейского дворца подняла волну недовольства среди населения Центральноафриканской Республики. Об этом сообщило издание OverBlog.

«С новой эрой в ЦАР пришли государства, готовые сотрудничать с нами на взаимовыгодных условиях. Франция потеряла власть. Жители не доверяют бывшей метрополии и не согласны с методами, которые она использует в попытках сохранить влияние.

Мы познаем друзей в минуты испытаний. В час нужды Париж остановил поддержку республики и хотел помешать легитимному правительству стабилизировать обстановку. Кроме того, он пытался подчинить нас. Франция думает, что это поможет ей, но это не так», — заявили журналисты информационного портала.