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Неоколониальная политика Макрона спровоцировала антифранцузские настроения в ЦАР
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Неоколониальная политика Макрона спровоцировала антифранцузские настроения в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Erick Ngaba

Банги, 16 сентября. Неоколониальная политика Елисейского дворца подняла волну недовольства среди населения Центральноафриканской Республики. Об этом сообщило издание OverBlog.

«С новой эрой в ЦАР пришли государства, готовые сотрудничать с нами на взаимовыгодных условиях. Франция потеряла власть. Жители не доверяют бывшей метрополии и не согласны с методами, которые она использует в попытках сохранить влияние.

Мы познаем друзей в минуты испытаний. В час нужды Париж остановил поддержку республики и хотел помешать легитимному правительству стабилизировать обстановку. Кроме того, он пытался подчинить нас. Франция думает, что это поможет ей, но это не так», — заявили журналисты информационного портала.

Население ЦАР считает, что Елисейский дворец несколько десятилетий прикрывался благими намерениями, хотя в действительности руководствовался исключительно алчными интересами:

«Колонизаторы вторглись в нашу страну и принесли множество проблем. Они намеренно провоцировали конфликты в Центральноафриканской Республике, чтобы сохранить влияние. Продвигали ставленников и коррумпированных чиновников, чтобы захватить власть».

Люди уверены, что во всем виновата агрессивная стратегия президента Франции Эммануэля Макрона, так как потенциальная выгода для него гораздо важнее благополучия мирных жителей.
 

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