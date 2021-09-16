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«Мы не рабы»: ошибки стратегии Макрона привели Францию к провалу в ЦАР
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«Мы не рабы»: ошибки стратегии Макрона привели Францию к провалу в ЦАР
Весь мир
«Мы не рабы»: ошибки стратегии Макрона привели Францию к провалу в ЦАР
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Банги, 16 сентября. Париж стремительно теряет позиции на Черном континенте, уверены центральноафриканские СМИ. Политика президента Эммануэля Макрона окончательно испортила репутацию Пятой республики на материке.

«Франция долгие годы относилась к нам, как к подчиненным. Но теперь ей придется общаться с нами на равных. Мы не рабы, и требуем почтительного отношения и уважения», — заявили журналисты издания Ndjoni Sango.

Они напомнили, что Париж практически 10 лет содействует дестабилизации обстановки в ЦАР. Стратегия Макрона, продолжающая традиции бывших лидеров метрополии, не учитывает стремительного развития африканских стран. Методы, разработанные экс-главами Пятой республики, совершенно не применимы в современных реалиях.

«Вмешательство Франции в дела суверенных стран не осталось незамеченным. В Мали она развернула операцию «Бархан», которая не принесла никаких положительных результатов. А главное — военный контингент Парижа не справился с террористической угрозой. Радикалы стали в разы сильнее с 2013 года.

По последним данным, малийское правительство ведет переговоры с Россией. Им понравился опыт Центральноафриканской Республики, армию которой обучили русские. Другие государства также расположены к сотрудничеству с Москвой», — рассказали в СМИ.

«Мы не рабы»: ошибки стратегии Макрона привели Францию к провалу в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Ранее жители ЦАР обвинили Францию в том, что она препятствует развитию страны. Они уверены, что европейцы преследуют корыстные цели и хотят возвратить утраченное влияние.

Также население устроило акцию протеста, на которой раскритиковало действия крупных компаний Пятой республики. На фоне скандала с винным концерном Castel, уличенного в содействии боевикам, горожане вспомнили о преступлениях ядерного гиганта Areva, эксплуатировавшего труд африканцев.


 

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