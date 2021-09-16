Уругваю прочат превращение в «Силиконовую долину» Южной Америки

Монтевидео, 16 сентября. Президент Межамериканского банка развития (IDB) Маурисио Клавер-Кароне предложил сделать из Гондураса Силиконовую долину юга. Об этом глава финансовой организации заявил во время встречи с президентом страны Луисом Лакалье Поу.

IDB President sees a plethora of opportunities ahead in Uruguay https://t.co/w1HoTv5beh — Times of News Europe (@TimesEurope) September 16, 2021

По мнению Клавер-Кароне, Уругвай демонстрирует «прочную политическую стабильность», что дает ему больше преимуществ для инвестиций. По его словам, именно эта страна готова стать «цифровым хабом» для региона.

«2021 год стал рекордным для инвестиций, особенно в цифровом секторе. Уругвай — одна из стран с наиболее прочной политической стабильностью, и это дает ей большое преимущество. У нас есть прекрасная возможность работать вместе», — сказал глава Банка развития.

Клавер-Кароне выразил заинтересованность в Национальном институте вакцин Уругвая. Банк планирует инвестировать в инфраструктуру для производства лекарств на региональном уровне. Во время встречи стороны обсудили вопросы водоснабжения и санитарии и транспорта.