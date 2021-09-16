Соседи сообщили о странностях в квартире покойного Дмитрия Марьянова

Москва, 16 сентября. Квартира актера Дмитрия Марьянова стала местом, где неожиданно начали происходить странные события. Об этом рассказали соседи покойного артиста.

Актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни в 2017 году, однако недавно его квартира начала притягивать к себе внимание других жильцов дома. Так, соседи столкнулись со странным запахом, который некоторые назвали трупным. Об этом сообщает канал РЕН ТВ.

Стоит отметить, что доступ в квартиру был только у одного человека — риелтора. Однако он утверждал, что жилье покойного артиста находилось в нормальном состоянии. Поэтому соседям не удалось найти источник неприятного запаха. Кроме того, странное обстоятельство настолько побеспокоило одну из жительниц подъезда, что она незамедлительно вызвала специальные службы.

Падчерица Дмитрия Марьянова Анфиса не смогла завладеть наследством знаменитого отца. Приемная дочь звезды попыталась признать себя иждивенкой ради доли имущества покойного артиста, но Мосгорсуд вынес решение не в ее пользу.