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Экс-звезда «Дома-2» Колисниченко развеяла подозрения о воссоединении с мужем
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Колисниченко развеяла подозрения о воссоединении с мужем
instagram.com  /  @kolisnichenko_official

Москва, 16 сентября. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Катя Колисниченко объяснила, почему не торопится удалять семейные фото после расставания с мужем Алексеем Солодовниковым.

Звезда телестройки Катя Колисниченко окунулась в семейную жизнь после участия в шоу ТНТ. Модель вышла замуж за Алексея Солодовникова и родила сына Савелия. Однако отношения пары вскоре дали трещину и супруги расстались. Несмотря на это, Колисниченко не стала удалять фотографии с мужем, что дало фанатам надежды на воссоединение пары.

Недавно модель разрушила подозрения поклонников и объяснила в Instagram, почему не спешит стирать романтические кадры с экс-возлюбленным.

«Девочки, я просто не страдаю такой ******! И все фотки в моем профиле — это мои любимые картинки! Я не собираюсь ничего удалять — уважаю и люблю мое прошлое», — поделилась Колисниченко.

Звезда не только рассталась с мужем, но и поспешила переехать из Москвы в Петербург. Теперь она в одиночку воспитывает сына в Северной столице, но с уважением отзывается о Солодовникове и признается, что он остается важной частью ее жизни.

Недавно Ксения Бородина высказалась о неудачных браках. Ведущая шоу «Дом-2» призвала женщин «перестать терпеть» провальные отношения и решаться на развод.

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семья дом-2 Колисниченко
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