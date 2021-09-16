ДТП с участием ПАЗа и КамАЗ унесло жизни трех человек под Калугой

Калуга, 16 сентября. Три человека стали жертвами ДТП под Калугой. Авария произошла в населенном пункте Гусево.

Количество жертв в аварии с пассажирским автобусом и грузовиком возросло до трех человек. Столкнулись автобус ПАЗ и КамАЗ. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

«По последним данным, в результате ДТП погибли три человека», — заявил собеседник издания.

ДТП произошло на трассе Медынь-Гусево-Гереево в Медынском районе Калужской области. Кроме погибших, еще 13 человек ранены. Прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.

Ранее водитель BMW разбился насмерть при опрокидывании иномарки в кювет на Урале. ДТП с участием BMW 530i случилось на 42-м километре трассы Верхняя Тура — Качканар. В результате водитель иномарки погиб на месте происшествия. По данным ГИБДД, 41-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и допустил съезд с проезжей части в правый кювет.