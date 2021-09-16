Кудрявцева показала пережившую инсульт мать

Москва, 16 сентября. Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала видео с мамой, которая проходит восстановление после прошлогоднего инсульта.

Звезда в этом году отметила 50-летие, однако продолжает удивлять фанатов своей моложавостью и красотой. Многие поклонники телеведущей уверены, что Кудрявцевой достались отличные гены, так как ее родительница в своем возрасте выглядит достойно.

В прошлом году мать Кудрявцевой перенесла инсульт. Благодаря помощи врачей женщина смогла оправиться и вернуться к нормальному образу жизни. В блоге Instagram знаменитость показала кадры с родственницей и рассказала подробности ее восстановления после тяжелого удара.

«Год назад у мамы случился инсульт, парализовало левую сторону. Год реабилитаций. Училась ходить, занималась, рука заработала, ходила хорошо, и случайное падение дома дало откат назад. Ходит хорошо, а вот рука не желает работать. Но моя мама — боец, даже плавает с одной рукой. Ничего, все заработает, мамуль, справимся», — уверенно заявила телеведущая.

Кудрявцева старается не терять оптимизма в сложных ситуациях. После интервью певицы МакSим в студии у Ксении Собчак селебрити призналась, что еще больше поверила в чудеса и силу энергии. Она посоветовала своим подписчикам посмотреть беседу двух прекрасных женщин.