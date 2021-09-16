Крейсер «Петр Великий» прибыл в пункт постоянного базирования после учений в Арктике

Мурманск, 16 сентября. Корабли и подлодки Северно флота РФ, принимавшие участие в арктических маневрах, вернулись в пункты постоянного базирования. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Также на базу прибыл и атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Судно входило в отряд кораблей, которые выполняли задачи десятого арктического похода по трассе Северного морского пути. Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Всего в учениях было задействовано свыше 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой техники, включая 40 танков, 460 бронированных машин, 120 летательных аппаратов и 50 судов Северного флота.

Крейсер «Петр Великий» является четвертым кораблем проекта 1144 «Орлан». В данный момент он единственный, который находится в строю. Судно создавалось для противодействия авианосным группам противника.

Ранее сообщалось, что Северный флот РФ развернул масштабные тактические учения, которые охватывают всю российскую Арктику. Маневры стартовали в Мурманской области.