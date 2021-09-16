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ЛНА ликвидировала подконтрольного Франции замглавы чадских боевиков
Весь мир
ЛНА ликвидировала подконтрольного Франции замглавы чадских боевиков
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Владимир Малянов

Тарбу, 16 сентября. Ливийская национальная армия в рамках операции по выслеживанию чадских наемников, которые дислоцировались возле южной границы североафриканской страны, нанесла несколько авиаударов по их позициям.

По информации оппозиционной группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT), в результате бомбардировки погиб один из лидеров французских прокси, заместитель главы боевиков Харун Мухаммада Шетти.

Накануне ЛНА анонсировала запуск операции. Ранее специальная оперативная группа бригады Тарик бен Зияд при поддержке авиации уничтожила колонну с бронетехникой и ликвидировала десятки повстанцев.

Армия продолжила выслеживать наемников в приграничных с Чадом районах. В ответ Нджамена объявила состояние боеготовности и, чтобы не допустить возможное проникновение боевиков из Ливии, направила военных к границе.

Чадские повстанцы похищали людей, занимались контрабандой, торговали наркотиками и договорились с группировками из Мисураты противостоять ЛНА в борьбе по освобождению Триполи. Армия на фоне активизации боевиков также привела войска в боеготовность.

Весной 2021 года корреспонденты ФАН посетили базу бригады Тарик бен Зияд, которая считается одним из самых боеспособных подразделений ВС Ливии. Ликвидирующих экстремистские группировки военных обучают работе с ПТРК, танками и артиллерией, включая зенитную.

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