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Политолог Ищенко обозначил последствия борьбы Зеленского с оппонентами
Политика
Политолог Ищенко обозначил последствия борьбы Зеленского с оппонентами
Prt Scr youtube.com  /  Украина • РУ

Киев, 16 сентября. Борьба президента Украины Владимира Зеленского с его оппонентами может обернуться проблемами для обеих сторон, считает политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, оппоненты украинского лидера уже на протяжении года предупреждают о «горячей осени». На данный момент они не добились каких-либо результатов, но если это все таки произойдет, проблемы появятся у всех, уверен Ищенко.

«С точки зрения имиджа проблемы будут у обеих сторон», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что бывший глава МВД Украины Арсен Аваков сделал грамотный шаг, уйдя в отставку и сняв с себя ответственность за принимаемые решения. Экс-министр выберет, на чью сторону встать после возникновения определенной ясности касательно расклада сил, объяснил Ищенко.

Недавно Аваков громко напомнил о себе, выступив с критикой в адрес советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича. Экс-глава МВД призвал администрацию президента «послать подальше» украинского политика за сравнение действий ВСУ в Донбассе с «курортом для мальчиков».

Эксперты уже отмечали, что Аваков ведет собственную игру, которая грозит киевскому режиму большими проблемами в случае передела власти. Не исключено, что бывший министр может возглавить новый Майдан, направленный против Зеленского и его команды.

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украина аваков ищенко
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