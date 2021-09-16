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Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич обвинил Украину в уничтожении символов памяти победы

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 20:54
Политика
Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич обвинил Украину в уничтожении символов памяти победы
Агентство городских новостей Москва

Москва, 16 сентября. Украина развернула кампанию по уничтожению символов памяти о победе над нацизмом, об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Как отметил дипломат, президент страны Владимир Зеленский заявлял, что неонацисты на Украине не имеют никакого влияния, но в действительности это не так. Реальная ситуация показывает, что в стране военизированные организации неонацистской направленности чувствуют себя крайне комфортно.

«Героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена в ранг государственной политики — их именами называют улицы и социальные объекты», — рассказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

В пример дипломат привел снос монумента Боевой Славы во Львове, а в скором времени в городе планируют демонтировать памятный знак в виде копии ордена Великой Отечественной войны, расположенный на Марсовом поле. Лукашевич напомнил, что Украина является участницей Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме.

«Как никогда уместной видится крылатая фраза: кто забывает уроки истории, тот обречен на их повторение», — заключил российский дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина утратила независимость и больше не может определять свою внешнюю политику. Такое мнение высказал заместитель главы ведомства Сергей Рябков. Дипломат отметил, что «проект Украина» является одним из наиболее важных для США и Европы.

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украина обсе лукашевич
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