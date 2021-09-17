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Востоковед Вородин рассказал, как американцы помогали создать «Талибан» 
Политика
Востоковед Вородин рассказал, как американцы помогали создать «Талибан» 
Федеральное агентство новостей  / 

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) имеет очень интересную историю возникновения, связанную с экономическими интересами США в этой стране. Об этом в интервью ФАН заявил востоковед Дмитрий Вородин.

Представитель Китая в ООН Цзян Дуань потребовал расследования преступлений, которые Соединенные Штаты совершили за время своего пребывания в Афганистане. Результаты данных расследований, продолжил Дуань, должны быть преданы надлежащей огласке. Дипломат убежден, то, что Вашингтон и его союзники вывели войска из Афганистане, не дает им индульгенцию за совершенные в отношении мирных жителей преступления: интервенция длилась 20 лет и привела к гуманитарной катастрофе. Представитель КНР подчеркнул, США должны сами восстановить уничтоженную экономику Афганистана, а не перекладывать эту задачу на плечи мирового сообщества.

Нарушения прав человека

Вородин объяснил, о какого рода «преступлениях в отношении мирных жителей» говорил китайский дипломат.

«Вероятнее всего, имеются в виду пытки и убийства заключенных в американских тюрьмах на территории Афганистана, прежде всего на территории Баграма, — считает востоковед. — Заключенных лишали сна, подвешивали за руки к потолку, надевали на головы мешки, жестоко избивали. Кроме того, во время операций, направленных против «Талибана», регулярно гибли обычные люди. Также американские военные, используя авиацию и беспилотники, наносили удары по автомобилям, автоколоннам или скоплениям людей, принимая их за террористов». 

Один из таких случаев, по словам политолога, произошел в июле 2002 года на территории провинции Урузган, когда во время бомбового удара ВВС США снаряд попал в здание, где праздновалась свадьба. Эксперт уверяет: за 20 лет пребывания американцев и их союзников в Афганистане таких случаев набралось множество. 

«Зачастую подобные атаки на мирное население приводили к тому, что мирные жители пополняли ряды талибов, чтобы отомстить за родных», — заметил собеседник ФАН.

Востоковед Вородин рассказал, как американцы помогали создать «Талибан» 
Global Look Press  / Saifurahman Safi Source / XinHua

Проект «Талибан»

Многочисленные политические потрясения, войны, интервенции действительно крайне негативно сказались на экономике Афганистана, убежден Вородин.

«Главными ресурсами страны сегодня являются мак и солнце, позволяющее ему созреть (по данным комиссии ООН по контролю за наркотиками, в 2001 году почти 80% экономики страны были связаны с производством и торговлей наркотическими средствами). Но американцы во время своего присутствия в Афганистане желали наполнить его куда большим экономическим содержанием. В рамках стратегии Нового шелкового пути,  представленной в 2011 году во время визита в Индию прежним госсекретарем США Хиллари Клинтон, предполагалось объединить страны Центральной Азии, ИРА, Пакистан и Индию в рамках регионального сообщества с центром в ИРА», — рассказал востоковед.

По его словам, США даже «вытащили на свет божий» старую идею трансафганского газопровода, или ТАПИ, который должен связать Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию.

«История ТАПИ уходит в 1990-е годы, когда пакистано-саудовско-американский проект «Талибан» только зарождался, — заметил политолог. — Это движение должно было стабилизировать ситуацию в Афганистане, погрузившегося в хаос после победы моджахедов в 1992 году, а также осуществлять охрану будущего трубопровода, идею прокладки которого выдвинула калифорнийская компания Unocal. Но тогда, как мы помним, талибы вырвались из-под контроля. В 2010-х годах ТАПИ снова был призван стать инструментом американской энергоэкспансии. Будут ли теперь США самостоятельно восстанавливать афганскую экономику — большой вопрос. До вывода своего контингента они пренебрегали интересами региональных игроков и только ссорили их между собой».

Востоковед Вородин рассказал, как американцы помогали создать «Талибан» 
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / Hani Al-Ansi / dpa / ТАСС / AKHTER GULFAM

Почему Китаю так интересен Афганистан?

Эксперт отметил, что Афганистан с его ресурсами, в частности полезными ископаемыми (каменный уголь, драгметаллы, марганцевые руды, сера, лазурит, нефть, природный газ и многое другое), имеет повышенное значение для КНР. Например, компания Jiangxi Copper планирует начать работы на медном руднике Айнак, тендер на разработку которого был выигран ей и Metallurgical Corporation of China еще в 2007 году.

«Китай готов вкладывать деньги в обширный комплекс гуманитарных, восстановительных, инфраструктурных, горнодобывающих проектов на территории Афганистана. Подобная схема давно апробирована и отработана Пекином в Африке, — подчеркнул собеседник ФАН. — Таким образом, Афганистан интересен для КНР не только как источник ресурсов и объект инвестиций. Он рассматривается как своеобразный транспортный хаб, через который пройдут новые дороги и трубопроводы в Иран, Пакистан и центральноазиатские республики. Все это станет частью китайской стратегической инициативы «Один пояс — один путь», составной частью которой является «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП).

И вместе с тем, заявил Вородин, проект ЭПШП, который должен стать драйвером комплексной трансформации региона, испытывает проблемы из-за нестабильности в Афганистане и пуштунских областях Пакистана.

«Так что Китай крайне заинтересован в стабилизации ситуации в Афганистане, — заметил востоковед. — Во многом еще и потому, что это — залог более спокойной обстановки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще в 2010-е годы китайский спецназ проводил приграничные операции в горном Бадахшане, в районах, фактически неподконтрольных Кабулу. Целью были уйгурские территористы и боевики ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН). Так что если теперь «Талибан» не будет усердствовать в поддержке уйгуров из ИДВТ, то это благоприятным образом скажется на афгано-китайских отношениях и увеличит поток китайских инвестиций в измученный постоянными войнами Афганистан».

Ранее президент России Владимир Путин назвал решение западной коалиции свернуть свою военную миссию в Афганистане «мягко говоря, поспешным».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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