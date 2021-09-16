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Полузащитник «Спартака» Бакаев рассчитывает на удвоенную зарплату в клубе
Спорт
Полузащитник «Спартака» Бакаев рассчитывает на удвоенную зарплату в клубе
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 16 сентября. Стали известны требования полузащитника «Спартака» и сборной России Зелимхана Бакаева касательно нового контракта с красно-белыми.

По данным источника Metaratings, 25-летний футболист рассчитывает на повышение заработной платы в два раза. По текущему соглашению со «Спартаком» Бакаев получает 1 миллион евро в год. Срок действующего соглашения с московским клубом истекает будущим летом.

В текущем сезоне Бакаев провел десять матчей в составе красно-белых, в его активе один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Напомним, накануне «Спартак» проиграл польскому клубу «Легия» в рамках первого тура Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:1. Красно-белые пропустили гол в компенсированное время — на 91-й минуте.

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футбол спартак бакаев
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