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Экипажи Ан-26 и Ми-8 отработали полеты в сложных метеоусловиях на учениях в Ленобласти

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 20:59
Армия
Экипажи Ан-26 и Ми-8 отработали полеты в сложных метеоусловиях на учениях в Ленобласти
wikipedia.org  /  Marko Stojkovic / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 16 сентября. Летчики военно-транспортной авиации отработали полеты в сложных метеорологических условиях на учениях в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

По имеющимся данным, в тренировочных мероприятиях были задействованы самолеты Ту-134М, Ан-72, Ан-12, Ан-26, а также многоцелевые вертолеты Ми-8. Элементы пилотирования выполнялись при ограниченной видимости, ночью, а также во время обильных осадков.

«Особая роль в учебно-тренировочной программе была уделена совершению посадки воздушного судна, как наиболее сложному элементу пилотирования в условиях ограниченной видимости», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе учений «Запад-2021» авиация коалиционной группировки войск поразила более 50 целей. В тренировочных мероприятиях задействовали штурмовики Су-25, истребители Су-30, Су-35, Су-34, а также самолеты дальней авиации Ту-22М3. Кроме того, как пишет «Царьград», в маневрах участвовали экипажи вертолетов Ми-28Н.

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