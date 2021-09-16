Экипажи Ан-26 и Ми-8 отработали полеты в сложных метеоусловиях на учениях в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 сентября. Летчики военно-транспортной авиации отработали полеты в сложных метеорологических условиях на учениях в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

По имеющимся данным, в тренировочных мероприятиях были задействованы самолеты Ту-134М, Ан-72, Ан-12, Ан-26, а также многоцелевые вертолеты Ми-8. Элементы пилотирования выполнялись при ограниченной видимости, ночью, а также во время обильных осадков.

«Особая роль в учебно-тренировочной программе была уделена совершению посадки воздушного судна, как наиболее сложному элементу пилотирования в условиях ограниченной видимости», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе учений «Запад-2021» авиация коалиционной группировки войск поразила более 50 целей. В тренировочных мероприятиях задействовали штурмовики Су-25, истребители Су-30, Су-35, Су-34, а также самолеты дальней авиации Ту-22М3. Кроме того, как пишет «Царьград», в маневрах участвовали экипажи вертолетов Ми-28Н.