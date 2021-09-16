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Экс-муж Валерии Александр Шульгин впервые за долгое время появился на телевидении
Шоу-бизнес
Экс-муж Валерии Александр Шульгин впервые за долгое время появился на телевидении
TACC  /  Махонин Андрей

Москва, 16 сентября. Композитор Александр Шульгин неожиданно вернулся на экраны. Экс-муж певицы Валерии показал, как изменился с возрастом, и вспомнил о творческих вечерах в московской квартире.

Экс-супруг певицы Валерии Александр Шульгин долгое время держался в стороне от телевизионных шоу. Однако недавно он прервал затишье и стал гостем в программе «Судьба человека». Судя по кадрам, возраст заметно изменил его внешность — лишний вес прибавил годы 57-летнему исполнителю.

Шульгин встретился с героем выпуска Александром Шагановым и вспомнил любимую квартиру на Дубровке. Композитор поделился ностальгией в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым.

«Там же никто раньше не делил, рок ты или попса. В квартире собирались просто творческие люди. Там находились поэты, музыканты. Находили творческие союзы. Приходили Женя Белоусов и Саша Барыкин. У нас между творческом было и общение, которое мало кому дано», — поделился артист.

Шульгин прожил в любимой квартире до 1989 года. Затем он предпочел переехать за границу. Артист несколько лет состоял в браке с певицей Валерией, пара развелась в 2002 году.

Шаганов вспомнил о сотрудничестве с Аллой Пугачевой в беседе с Борисом Корчевниковым. Поэт-песенник рассказал о ссоре с Примадонной в начале карьеры.

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Валерия шульгин судьба человека
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