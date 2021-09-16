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Турецкие фармацевты потребовали у властей погасить долг в 709 млн долларов
Весь мир
Турецкие фармацевты потребовали у властей погасить долг в 709 млн долларов
Global Look Press  /  Tunahan Turhan/Keystone Press Agency

Анкара, 16 сентября. Сотни работников фармацевтической отрасли вышли на протест в турецкой столице в связи с задолженностью, имеющейся у государства перед ними за поставленные в больницы лекарства и оборудование.

Общая стоимость непогашенных счетов составляет 709 миллионов долларов. Подобная ситуация наблюдается не первый год, и ранее власти предложили производителям выплатить задолженности со скидкой 27% за 2018 год и 25% — за 2020 год. В обмен турецкое руководство пообещало гарантированно погасить уменьшенные на четверть обязательства. Однако согласившиеся на данное условие компании до сих пор не получили средства в полном объеме.

«Сектор остался без оплаты и в отчаянии, несмотря на то, что он согласился на две скидки за последние три года», — сказал Метин Демир, глава Ассоциации работодателей индустрии здравоохранения Турции (SEIS).

По словам мужчины, правительство поставило в затруднительное положение четверть миллиона работников производственных медицинских отраслей, ввиду чего система здравоохранения столкнется со сбоями. В качестве символического жеста демонстранты побросали ключи от своих лабораторий на землю, тем самым призывая руководство страны самостоятельно взяться за производство лекарств и оборудования.

«Мы просим министра здравоохранения взять эти ключи и управлять нашим бизнесом, если он сможет это сделать при нынешних обстоятельствах. <…> У нас больше нет возможности поддерживать цепочку поставок», — добавил Демир.

Примечательно, что 709 миллионов долларов являются лишь внутренним долгом Анкары. В 2020 году посол США Дэвид Саттерфилд заявил, что турецкие власти должны выплатить свыше двух миллиардов долларов иностранным фармацевтическим компаниям, в том числе и американским. В противном случае, предупредил дипломат, встанет вопрос об оставлении ими Турции.

После прихода Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турецкой Республики ее национальная валюта обесценилась по отношению к доллару США более чем на 300%. В августе годовая инфляция лиры составила 19,25%.

В стране наблюдаются высокий уровень безработицы (свыше 13%), дефицит бюджета и внешнеторгового баланса. Данное положение вещей наложилось на эпидемию коронавируса, которая резко увеличила государственные потребности в фармацевтической продукции.

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