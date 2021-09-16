Турецкие фармацевты потребовали у властей погасить долг в 709 млн долларов

Анкара, 16 сентября. Сотни работников фармацевтической отрасли вышли на протест в турецкой столице в связи с задолженностью, имеющейся у государства перед ними за поставленные в больницы лекарства и оборудование.

Общая стоимость непогашенных счетов составляет 709 миллионов долларов. Подобная ситуация наблюдается не первый год, и ранее власти предложили производителям выплатить задолженности со скидкой 27% за 2018 год и 25% — за 2020 год. В обмен турецкое руководство пообещало гарантированно погасить уменьшенные на четверть обязательства. Однако согласившиеся на данное условие компании до сих пор не получили средства в полном объеме.

«Сектор остался без оплаты и в отчаянии, несмотря на то, что он согласился на две скидки за последние три года», — сказал Метин Демир, глава Ассоциации работодателей индустрии здравоохранения Турции (SEIS).

По словам мужчины, правительство поставило в затруднительное положение четверть миллиона работников производственных медицинских отраслей, ввиду чего система здравоохранения столкнется со сбоями. В качестве символического жеста демонстранты побросали ключи от своих лабораторий на землю, тем самым призывая руководство страны самостоятельно взяться за производство лекарств и оборудования.

«Мы просим министра здравоохранения взять эти ключи и управлять нашим бизнесом, если он сможет это сделать при нынешних обстоятельствах. <…> У нас больше нет возможности поддерживать цепочку поставок», — добавил Демир.

Примечательно, что 709 миллионов долларов являются лишь внутренним долгом Анкары. В 2020 году посол США Дэвид Саттерфилд заявил, что турецкие власти должны выплатить свыше двух миллиардов долларов иностранным фармацевтическим компаниям, в том числе и американским. В противном случае, предупредил дипломат, встанет вопрос об оставлении ими Турции.

“David Satterfield said debts owed by government hospitals to pharmaceutical companies in the United States and elsewhere had risen to around $2.3 billion from some $230 million a year ago.” https://t.co/C3nDFAqQkZ — A Dunon (@4rj1n) September 26, 2020

После прихода Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турецкой Республики ее национальная валюта обесценилась по отношению к доллару США более чем на 300%. В августе годовая инфляция лиры составила 19,25%.

В стране наблюдаются высокий уровень безработицы (свыше 13%), дефицит бюджета и внешнеторгового баланса. Данное положение вещей наложилось на эпидемию коронавируса, которая резко увеличила государственные потребности в фармацевтической продукции.