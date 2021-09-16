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Ultimate Defence: Су-35 ВКС РФ выйдет победителем из боя с французским Rafale
Армия
Ultimate Defence: Су-35 ВКС РФ выйдет победителем из боя с французским Rafale
Федеральное агентство новостей

Претория, 16 сентября. Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России победит французский самолет Rafale в боевых условиях. К такому мнению пришли аналитики из ЮАР.

Обозреватели южноафриканского издания Ultimate Defence в своем материале пишут, что залогом победы российского воздушного судна станет маневренность и передовая авионика. Отмечается, что на Су-35 установлена мощная бортовая радиолокационная станция Н035 «Ирбис», которая позволяет обнаруживать противника на дальности порядка 270 километров. По этому параметру Су-35 существенно превосходит Rafale, который способен засечь цель на дальности всего 120 километров.

Эксперты Ultimate Defence указывают, что это обстоятельство позволяет российскому истребителю первым обнаружить «француза» и открыть огонь на поражение. Также самолет ВКС РФ обладает значительным преимуществом за счет ракет большой дальности. Аналитики заключают, что все это позволит Су-35 выйти победителем из боя с Rafale.

Ранее сообщалось, что аналитик Forbes Майкл Пек признал неспособность Франции выстоять в войне с Россией. Кроме того, истребитель Су-27 перехватил над Черным морем три французских самолета, передает «Царьград».

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