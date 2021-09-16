Мари Краймбрери призналась, что Гуф боготворил Кети Топурию

Москва, 16 сентября. Российская певица Мари Краймбрери рассказала об отношении рэпера Гуфа к бывшим девушкам и, в частности, к Кети Топурии.

Певица и рэпер Алексей Долматов, известный более как Гуф, хорошо общаются, однако романтической связи между ними никогда не возникало. Краймбрери уверена, что ее приятель по-прежнему очарован другой девушкой. Речь идет о солистке «А’Студио» Кети Топурии, с которой у музыканта были отношения два года назад.

«И если честно, при мне он всегда обо всех женщинах отзывается невероятно круто. Я помню, у нас был диалог про его бывшую жену, он отзывался о ней супер классно. О Кети… Он просто боготворил!» — вспомнила беседу с певцом Краймбрери в шоу Fametime TV.

Звезда тогда восхитилась тем, с каким уважением рэпер говорит всем о предыдущих отношениях. Несмотря на конфликты и скандалы, связанные с экс-супругой Айзой Долматовой, даже про нее в личных разговорах он вспоминает с добротой.

В рамках проекта певица открыла и свои тайны, признавшись в конфликтных отношениях с отцом. Артистка заявила, что смогла примириться с характером родителя и за все его простить только после того, как увидела его в палате реанимации.