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Bloomberg: дефицит чипов привел к снижению продаж авто в Европе

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 20:36
Экономика
Bloomberg: дефицит чипов привел к снижению продаж авто в Европе
Global Look Press  /  Sebastian Kahnert/ZB

Москва, 16 сентября. Продажи автомобилей в Европе значительно снизились на фоне повальной нехватки электронных компонентов на производстве, передает агентство Bloomberg.

Количество зарегистрированных в Евросоюзе авто рухнуло на 18% в августе и на 24% в июле по сравнению с 2020 годом. Продажи в регионе выросли всего на 13% в год, что составляет менее половины роста, который зафиксировали в середине 2021-го.

Худшие результаты из всех европейских авторынков продемонстрировала Испания. Там продажи упали на 29%. Следом за ней Италия с падением в 27%. Сократились продажи крупнейших автопроизводителей, например, Volkswagen потерял 14% в августе, Stellantis — 29%, а Renault — 23%.

Японский автоконцерн Mazda ранее объявил, что завершает продажи кроссоверов СХ-30 в России. Паркетник, по данным экспертов, «стал жертвой» дефицита микросхем на предприятии во Владивостоке, где осуществлялась сборка машин.

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