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Сенатор Климов: доклад Европарламента призывает к установлению внешнего управления над РФ
Политика
Сенатор Климов: доклад Европарламента призывает к установлению внешнего управления над РФ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 16 сентября. Доклад Европарламента о стратегии отношений с Российской Федерацией призывает к установлению внешнего управления над государством.

Соответствующее заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов. По его словам, около 70% европейских депутатов официально высказались за утверждение доклада, посвященного отношениям Российской Федерации и Евросоюза.

«Сам доклад был подготовлен еще в начале лета, в документ введены поправки, усугубляющие антироссийскую направленность текста», — подчеркнул Климов.

По его словам, Европейский парламент утвердил документ, призывающий к внешнему управлению Россией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на доклад Европарламента. По мнению пресс-секретаря, его утверждение вызывает сожаление.

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