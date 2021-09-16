Сенатор Климов: доклад Европарламента призывает к установлению внешнего управления над РФ

Москва, 16 сентября. Доклад Европарламента о стратегии отношений с Российской Федерацией призывает к установлению внешнего управления над государством.

Соответствующее заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов. По его словам, около 70% европейских депутатов официально высказались за утверждение доклада, посвященного отношениям Российской Федерации и Евросоюза.

«Сам доклад был подготовлен еще в начале лета, в документ введены поправки, усугубляющие антироссийскую направленность текста», — подчеркнул Климов.

По его словам, Европейский парламент утвердил документ, призывающий к внешнему управлению Россией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на доклад Европарламента. По мнению пресс-секретаря, его утверждение вызывает сожаление.