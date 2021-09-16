Правительство направило 396,5 млн рублей на поддержку пострадавших от паводков крымчан

Москва, 16 сентября. Федеральное правительство выделило 396,5 млн рублей на поддержку жителей Крыма, чье жилье пострадало в результате паводков летом 2021 года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства из резервного фонда правительства получит Минстрой РФ. Ведомству также поручено контролировать целевое и эффективное использование этих средств и представить доклад об их использовании до 1 февраля 2021 года.

В июне этого года в результате сильных ливней часть городов Крыма пострадала от подтоплений. Больше всего стихия ударила по Керчи и Ялте. На ликвидацию последствий наводнений в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Власти республики оценили общий ущерб от подтоплений в 12,5 млрд рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов в начале сентября заявил, что федеральные выплаты начнут поступать гражданам в течение месяца. Он также сообщил, что на компенсацию смогут рассчитывать и предприниматели, чей бизнес пострадал от стихии.

Глава крымского министерства курортов и туризма Вадим Волченко ранее рассказал о миллиардных поступлениях в бюджет за счет туризма. По его словам, несмотря на природные катаклизмы в начале лета, полуостров проходит туристический сезон весьма успешно.