Писательница Устинова считала мужа в молодости «страшным уродом»

Москва, 16 сентября. Писательница Татьяна Устинова резко высказалась о внешности мужа Евгения. В молодости она считала возлюбленного «уродом».

Татьяна Устинова уверяет, что ее муж спокойно относится к негативу с ее стороны. По ее словам, они с супругом воспитаны так, что каждый знает о своих недостатках. Как отметила писательница, Устинов ничуть не обижается на ее оскорбительные выпады.

«Когда мы с ним познакомились, у него был один железный зуб, смешная прическа из немытых желтых волос, к тому же он носил короткие брюки. Мой муж был страшным уродом, и он знает об этом. Но это все не имеет никакого значения. Ну какая всем разница?!» — сказала писательница в интервью для YouTube-канала «RTVI Развлечения».

Прежде чем выйти замуж, Устинова обратилась за советом к своему деду. Мужчине очень нравился ее избранник, он предлагал внучке согласиться на замужество. Но Устинова возражала, говоря, что ее возлюбленный — некрасивый. Дед заверил писательницу, что главное, чтобы было интересно с человеком.

«С тех пор прошло 30 лет и три года, и мне до сих пор интересно со своим мужем», — призналась писательница.

Татьяна Устинова родила мужу двух сыновей. Она тщательно подходит к вопросам воспитания. Знаменитость была возмущена, что современные мамы растят из дочерей принцесс и учат их «продавать себя подороже».