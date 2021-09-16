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Тунисские депутаты предложили временно восстановить работу парламента
Весь мир
Тунисские депутаты предложили временно восстановить работу парламента
Федеральное агентство новостей  /  Валерия Покидова

Тунис, 16 сентября. Тунисские парламентарии представили президенту Каису Саиду инициативу, которая включает их видение следующего этапа и предлагает решения текущего кризиса в стране, не выходя при этом за рамки конституции.

Уже больше месяца прошло с тех пор, как глава государства решил распустить правительство, заморозить работу парламента и лишить его членов неприкосновенности, однако до сих пор не раскрыты предстоящие шаги, которые он предпримет для восстановления деятельности институтов.

В данных обстоятельствах 70 депутатов, представляющих различные блоки в бездействующем законодательном органе, за исключением «Ан-Нахды» и коалиции «Достоинство», попросили о встрече с президентом Каисом Саидом для обсуждения путей урегулирования существующего кризиса власти и устранения двусмысленности на политической арене.

Об этом сообщил член парламента Хатем аль-Манси, добавив, что просители полностью полагаются на решение главы республики и ждут от него ответа. Инициатива депутатов содержит ряд предложений, включая временное возобновление работы законодательного органа с четким ограничением срока, в течение которого он окажет полное доверие следующему правительству; пересмотр избирательного процесса; организацию общенационального диалога для определения и конкретизации рамок действующей конституции и проведение досрочных парламентских выборов в течение 6 месяцев или одного года.

Президент Каис Саид не раз подчеркивал свое уважение к конституции, но в телевизионных заявлениях в конце прошлой недели он намекнул на возможность внесения поправок в некоторые ее положения. Однако данный шаг не согласуется с заморозкой парламента, который должен ратифицировать все подобные вопросы. Об этом, в частности, гласят Статьи 143 и 144 основного закона Туниса.

К ускорению принятия решений в условиях политического вакуума главу государства призывают и общественники. Так Всеобщий союз трудящихся вновь потребовал от Саида сформировать правительство в сокращенном составе для того, чтобы выйти из кризиса властных структур.

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тунис каис саид
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