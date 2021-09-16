Звезда «Дома-2» Настя Стецевят поделилась кадрами из больницы после пластики груди

Москва, 16 сентября. Участница телепроекта «Дом-2» Настя Стецевят рассказала, как чувствовала себя под наркозом вскоре после пластической операции по увеличению груди.

Модель Настя Стецевят отправилась в одну из столичных клиник, чтобы осуществить давнюю мечту и увеличить размер груди. Звезда телестройки долгое время не могла решиться на операцию, но наконец отважилась на крупные перемены. Недавно модель поделилась с фанатами видео в Instagram, где объяснила, как чувствовала себя после вмешательства хирургов.

«Спасибо вам еще раз, что успокоили меня и так быстро все прошло. Очень я боялась как оказалось не наркоза, а просто боялась. Сейчас уже покушала», — поделилась модель.

Фанаты с восторгом восприняли новый ролик Стецевят. Многие отметили, что звезда не потеряла чувство юмора даже под наркозом. Кроме того, они поздравили модель с осуществлением давней мечты. Судя по кадрам, Стецевят с восторгом отнеслась к переменам во внешности и удивилась скорости пластической операции.

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