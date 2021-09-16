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Аналитик NI: США и НАТО лучше не шутить с российскими военными
Армия
Аналитик NI: США и НАТО лучше не шутить с российскими военными
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 сентября. Силам Соединенных Штатов и НАТО лучше не шутить с российской армией, отметил аналитик Крис Осборн в статье для американского издания The National Interest (NI).

Эксперт обратил внимание на то, что технологическая сложность боевых платформ России представляет внушительную угрозу для США и Североатлантического альянса. Речь идет о такой технике, как зенитные ракетные комплексы С-400, танки «Армата» и истребители пятого поколения Су-57, передает «ПолитРоссия».

Также Осборн напомнил, что российские гиперзвуковые ракеты и тактическое ядерное оружие является очень опасным оружием. Кроме этого, сейчас в армии России насчитывается около миллиона военнослужащих и еще порядка двух миллионов резервистов.

РФ обладает очень внушительными войсками, из-за чего на Западе серьезная паника. США и НАТО лучше не играть с российскими военнослужащими, посоветовал аналитик.

«Российские военные — это не шутки», — резюмировал Крис Осборн.

Ранее обозреватели NI назвали подлодки класса «Ясень» ВМФ РФ настоящим вызовом для Военно-морских сил США. Также авторы спрогнозировали столкновение российского крейсера типа «Киров» с американским миноносцем Zumwalt, передает «Царьград».

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сша нато армия россии
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