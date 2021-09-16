Макеева назвала себя королевой после получения премии Star Awards — 2021

Москва, 16 сентября. Актриса Анастасия Макеева после получения статуэтки премии Star Awards — 2021 гордо назвала себя королевой, подчеркнув, что ей приятны такие победы.

Звезду российских фильмов в последнее время все чаще сопровождают неудачи и падения, однако она старается не унывать и обращать внимание только на позитивные моменты. После свадьбы весной этого года актриса загремела в больницу с истощением из-за стресса, роботы и подготовки к мероприятию. Несмотря на самочувствие, Макеева продолжила актерскую деятельность.

Совсем недавно она снова перенесла трудный период, связанный с нервным расстройством и госпитализацией. Теперь уже врачи запретили ей появляться на сцене. Однако актрису подбодрило получение награды Star Awards — 2021.

«Приятно получать премию, особенно в номинации «Вдохновение». Без ложной скромности, я королева», — описала в блоге Instagram свои эмоции Макеева.

Многочисленные поклонники звезды тут же поспешили ее поздравить. Они уверенно заявили, что премия нашла достойного обладателя, так как Макеева является талантливой, харизматичной, умной и целеустремленной актрисой.

В одном из спектаклей она сыграла роль умирающей героини. Звезда призвала фанатов обязательно посетить его, чтобы «ее смерть не была напрасной».