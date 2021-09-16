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Полковник Литовкин: разрыв соглашения с РФ по «Мистралям» не сошел с рук Франции
Политика
Полковник Литовкин: разрыв соглашения с РФ по «Мистралям» не сошел с рук Франции
facebook.com  /  Виктор Литовкин

Москва, 16 сентября. Отказ Австралии от совместного с Францией строительства подводных лодок можно расценивать как карму, которая настигла Париж за подлость с «Мистралями».

Таким образом полковник запаса Виктор Литовкин в беседе с «ПолитРоссией» прокомментировал решение Австралии разорвать соглашение по подлодкам с французской компанией Naval Group. Дело в том, что Канберра предпочла американские ядерные субмарины, оставив Париж не у дел. Эксперт считает, что Париж настигла расплата за срыв договоренностей с Россией на поставку вертолетоносцев «Мистраль» в 2015 году.

«Это точно напоминание о том, как плохо кидать своих партнеров. Французы сделали подлость нам. Им теперь не стоит удивляться, что кто-то сделал подлость им. Ведь для них кидать партнеров по контракту – это норма», – объяснил Литовкин.

При этом он подчеркнул, что не злорадствует по поводу неудачи Парижа, которому не сошло с рук предательство. Он отметил, что в мире капитализма подобные инциденты не являются редкостью. Литовкин считает, что США просто сделали Австралии более выгодное предложение.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция должна привыкнуть к разрывам контрактов после срыва сделки с Россией на поставку кораблей «Мистраль». Она также отметила, что ее крайне удивило поведение Парижа в сложившейся ситуации, передает «Царьград».

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австралия франция литовкин мистрали
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