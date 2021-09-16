Киев, 16 сентября. Современная Украина приходит к осознанию того, о чем президент Российской Федерации Владимир Путин говорил еще в 2007 году в Мюнхене, заявил политолог Вадим Карасев.

В 2014 году украинская сторона выбрала «столбовую дорогу цивилизации», совершив разворот к Западу. Тогда казалось, что принятие страны в Европейский союз и НАТО является вопросом нескольких лет, однако прошло уже семь. Украину регулярно упрекают за отказ жить и играть по правилам, а также по-настоящему бороться с коррупцией. Только проблема заключается в том, что и сам Запад уже давно отошел от этих принципов и ценностей, уверен украинский политолог. Об этом эксперт рассказал в эфире YouTube-канала «Politeka».

«Знаете, кто первым начал говорить об этом? Путин в мюнхенской речи 2007 года. Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада — что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле ее больше там», — сделал неожиданное заявление Карасев.

По его словам, Украина только сейчас начала признавать правоту президента России, хотя прямо говорить об этом по идеологическим соображениям отказывается.

Ранее заведующий кафедрой истории Кемеровского государственного медицинского университета Вадим Шиллер объяснил, почему украинские спецслужбы и сегодня пытаются дестабилизировать ситуацию в Крыму, закидывая на полуостров диверсантов. Он назвал причину, по которой международное сообщество никак не реагирует на такие случаи в регионе со стороны Киева.