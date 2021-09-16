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Трамп предрек конец США в ближайшие три года
Политика
Трамп предрек конец США в ближайшие три года
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 16 сентября. Соединенным Штатам придет конец в ближайшие три года, заявил бывший глава государства Дональд Трамп.

Соответствующее заявление американский политик сделал в эфире телеканала Newsmax, отвечая на вопрос ведущего Шона Спайсера. Помимо этого, Трамп отметил, что страна «покатилась под откос так, как никогда раньше».

«Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется», — подчеркнул бывший президент.

После его заявления американский журналист завершил интервью.

Ранее Трамп рассказал, что русского человека невозможно переспорить. Он посоветовал дать им свободу и оставить в покое. Об этом он рассказал ведущему Fox News Грегу Гатфелду, который пожаловался, никак не может переубедить свою русскую супругу, чтобы она сделала вакцину от коронавируса.

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