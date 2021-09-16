Меркель назвала ничтожным прогресс Украины в реализации Минских соглашений

Берлин, 16 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с критикой прогресса в реализации Минских соглашений.

Выступая в Париже перед встречей с лидером Франции Эммануэлем Макроном, политик заявила, что прогресс Украины в реализации договоренностей является ничтожным. Она рассказала журналистам, что в ходе переговоров с Макроном обсудит «нормандский формат», так как ситуация в Донбассе является «сложной».

Ранее постпред России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что киевские власти отказываются от возвращения к очным переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, Украина категорически отказалась от взаимодействия в таком режиме.