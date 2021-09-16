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Группа сенаторов США призвала Байдена к сокращению затрат на ядерный арсенал страны
Армия
Группа сенаторов США призвала Байдена к сокращению затрат на ядерный арсенал страны
pixabay.com

Вашингтон, 16 сентября. Группа конгрессменов-демократов в Сенате США призвала администрацию американского президента Джо Байдена провести сокращение затрат на ядерный арсенал страны.

Сенаторы направили главе государства письмо, в котором выразили ему благодарность за «многолетние усилия» по снижению вероятности войны с применением ядерного оружия, а также за уменьшение роли подобных вооружений в политике безопасности США. При этом парламентарии отметили, что запрос бюджета на 2022 год не отражает этого стремления Байдена.

«В рамках настоящего бюджета предусмотрено использование 634 млрд долларов в течение десяти лет для восстановления всех средств доставки, вооружений и боеголовок в ядерном арсенале США», — сказано в письме.

Сенаторы предложили президенту разработать стратегию в отношении ядерных вооружений с целью ограничения их роли в вопросах национальной безопасности. Также она позволит снизить ненужные расходы на содержание и обслуживание такого оружия.

Ранее сообщалось, что американский парламентарий Джим Риш потребовал выяснить личность кукловода, принимающего решения за Байдена. В то же время сенатор Рик Скотт выступил за увеличение военного бюджета Пентагона для борьбы с «врагами», передает «Царьград».

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