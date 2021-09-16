Петросян показал фото с молодой женой и сыном в день рождения

Москва, 16 сентября. Знаменитый артист и юморист Евгений Петросян порадовал поклонников семейной фотографией. На снимке вместе с ним позируют молодая жена и сын.

Народный артист РСФСР празднует 16 сентября день рождения. Юмористу исполнилось 76 лет. По этому случаю Петросян поделился с интернет-пользователями семейной фотографией.

На снимке артист запечатлен вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом. Петросян с большим наслаждением смотрит, как резвится ребенок и радуется супруга.

«Жизнь продолжается!» — подписал снимок юморист.

Поклонники, увидев счастливого Петросяна вместе с семьей, оставили сотни теплых слов в комментариях под фотографией. Они поздравили артиста с днем рождения и отметили, что Петросян выглядит очень счастливым.

«Какой вы счастливый человек! Продлили себе молодость, желание жить и творить! Ежеминутного счастья вам и кайфа!»; «Вы заслужили это счастье! Спасибо вам за ваше творчество»; «С днем рождения! Евгений Ваганович! Всем здоровья! Ваганчику — подрастать и радовать родителей!» — восхитились подписчики.

В честь дня рождения Татьяна Брухунова тоже поделилась фотографией с супругом. Кадр пары вызвал восторг у поклонников.