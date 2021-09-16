«Спутник V» оказался эффективнее против дельта-штамма, чем вакцины AstraZeneca и Sinopharm

Буэнос-Айрес, 16 сентября. Российская вакцина от коронавиируса «Спутник V» показала более высокую эффективность против дельта-штамма, чем препараты AstraZeneca и Sinopharm.

К такому выводу пришли ученые Института вирусологии факультета медицинских наук Национального университета Кордовы. Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснилось, что вакцинация двумя компонентами «Спутника V» приводит к лучшей выработке антител против штамма «Дельта», чем вакцины компаний AstraZeneca и Sinopharm. Об этом сообщает газета La Nacion.

Исследователи проанализировали 309 образцов из плазмы людей, которые привились одной из трех указанных вакцин. Так, самые высокие титры нейтрализующих антител зафиксировали у тех, кто получил две дозы «Спутника V» после перенесенного COVID-19. Также хорошие показатели наблюдались у тех, кто полностью привился российской вакциной, но ранее не болел инфекцией.

«Спутник V» также продемонстрировал высокую эффективность во время прививочной кампании в Белоруссии. Действенность препарата оценили в 97,2%.