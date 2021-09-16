Яна Рудковская посмеялась над заявлением прессы о ее возрасте

Москва, 16 сентября. Продюсер Яна Рудковская посмеялась над выпуском передачи НТВ, где пластический хирург заявил, что ей не 46 лет, а все 65.

В эфире передачи некий хирург проанализировал фотографии и видео жены фигуриста Евгения Плющенко и заявил, что она выглядит на них значительно старше своего возраста. Поэтому он выявил предположение, что звезде на самом деле больше лет, чем она утверждает.

Рудковская иронично отреагировала на это заявление, показав поклонникам в Instagram снимки в купальнике со всех сторон, чтобы они смогли сами сделать выводы по поводу ее физического состояния.

«По просьбам моих подписчиков сделала фото со всех сторон, вид со спины также присутствует. Как обычно, разбираем меня по косточкам! Коленки не показываю, а то эксперты снова дадут мне 65 лет. Хорошо хоть не 80!» — весело подписала публикацию продюсер.

Знаменитость ранее заявляла, что не обращает внимание на то, что про нее пишет пресса. Однако если журналисты задевают ее семью, в частности сына Александра Плющенко, продюсер не остается в стороне. Совсем недавно мальчика раскритиковали за его увлечение, на что селебрити призвала его не обращать внимание на чужое мнение, кроме родительского и тренеров.