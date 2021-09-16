Честное фото Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор восхитило фанатов

Вашингтон, 16 сентября. Популярные актрисы Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор порадовали поклонников совместным снимком. Звезды кино появились в кадре в естественном виде.

Актрисы, которые вместе снимались в фильме «Ангелы Чарли», давно дружат. Они сохранили теплые отношения и поддерживают связь друг с другом.

Диаз впервые стала матерью в 47 лет. Поклонники были безумно счастливы за артистку. Но еще больше их удивляет — это внешность знаменитости. Она с достоинством принимает изменения в облике и не стесняется показаться в естественном виде.

Бэрримор никогда не боялась показаться такой, какая она есть на самом деле. Кинодива часто делится с фанатами «честными» фотографиями, не скрывая морщины и другие изъяны своей внешности.

Поклонники, увидев новый снимок знаменитостей, пришли в восторг. Они тепло высказались о естественной красоте звезд. Что еще больше понравилось интернет-пользователям, так это сияющие глаза и яркие улыбки.

Последний фильм с участием Диаз вышел в 2014 году. По словам актрисы, уйти из большого кино она решила из-за нехватки времени на семью.