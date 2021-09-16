Берлинские школьники, третью неделю голодающие «в защиту экологии», — несчастные дети, которых используют подлые взрослые. Об этом ФАН сообщил журналист Михаил Шахназаров, комментируя известие о том, что госпитализирован один из подростков из числа ведущих своеобразную «акцию протеста». Несовершеннолетние активисты требуют встречи с кандидатами на пост канцлера ФРГ.

Известный публицист Михаил Шахназаров провел параллель между тем, что происходит сегодня в столице Германии, и деятельностью одиозной шведской малолетней эко-активистки, о которой все уже забыли.

«Не думаю, что до этой глупости немецкие школьники додумались сами, их подучили. Дело Греты Тунберг живет! Если быть точным — дело господина Сороса и прочих «кукловодов», которые стоят за подобными акциями и движениями. Не секрет, что определенные силы заинтересованы в уменьшении населения на нашей планете, сейчас они создают контролируемый хаос. Те, кто манипулирует подрастающим поколением для достижения своих общеглобалистских целей по своей сути — фашисты, это реинкарнация эсэсовцев. Они калечат их тела и души», — заявил журналист.

Собеседник ФАН высказал мнение, что население Европы, и Германии в том числе, искусственно сокращают: на смену коренным жителям приходят беженцы-нелегалы. Он назвал политтехнологии, связанные с вовлечением в грязные игры детей, бесчеловечными.

Ранее ФАН рассказал, как команда Пашиняна продолжает политику, которая привела Армению к потере территорий.