Психология становится все популярнее. Причем популярной не только в контексте выбора профессии, но и в целом, в повседневной жизни. Становится очевидно, что бережное отношение к себе предполагает не только заботу о теле, но и о душе, о внутреннем состоянии. Теперь в наших записных книжках рядом с телефоном косметолога и фитнес-тренера все чаще появляется телефон проверенного психолога.

Одной из самых популярных «психологических» тем является пресловутый незакрытый гештальт. Этот термин ― а он действительно существует ― в повседневной речи встречается так часто, что уже становится героем мемов.

Что это такое, существует ли открытый гештальт и как его закрыть ― разбираемся вместе с экспертом, психологом, сертифицированным гештальт-терапевтом, автором научных статей Яниной Верженской.

Фото из личного архива Янины Верженской /

― Янина, добрый день. Давайте начнем с определения: что такое «гештальт» простыми словами?

― Гештальт ― немецкое слово, которое переводится как «форма» и не дает никакого понимания, что же это за зверь. Действительно, модное слово. Только ленивый сейчас не говорит о том, что гештальты нужно закрывать. Давайте разбираться! Расскажу простыми словами. Пожалуй, самое близкое по значению слово, которое подходит к описанию процесса ― целостность. В гештальт-терапии мы скорее воспринимаем гештальт как любое событие, жизненную ситуацию и ее целостное восприятие.

― Что это значит на практике, в повседневной жизни?

― Сначала несколько слов о том, как мы воспринимаем информацию. Летят самолеты, мчатся машины, мы покупаем продукты, говорим по телефону, мы живем каждый свою жизнь. Все окружающее нас ― фон. События и образы для нас не очень существенны. И вдруг в череде событий мы как будто замираем. Появляется фигура, она приковывает внимание. Лицо в толпе, и нам хочется вспомнить, кто это. Или, предположим, мы готовим ужин дома. Звонит телефон, и мы видим имя важного для нас человека. Мы отвлекаемся от готовки, потому что нам хочется узнать новости о нем.

За появлением каждой фигуры, которая всплывает из ежедневного фона, лежит наша потребность. Это самое главное для понимания того, что такое гештальт. Мы вступаем в контакт с фигурой, взаимодействуем с ней и выходим из контакта с удовольствием. Значит, мы удовлетворили нашу потребность. Под потребностью всегда лежит чувство. Если это голод, то фигурой выступает еда. Если мы правильно выбрали блюдо, гештальт закрыт. Если нет, то мы не получим удовольствия.

Может быть, у нас есть потребность удовлетворить свое любопытство. И если этот важный человек позвонил и подробно рассказал обо всем, что нас волнует, мы в порядке, гештальт закрыт, а если нет, мы будем продолжать думать о нем. Потребность не удовлетворена, мы будем чувствовать себя плохо, и вновь и вновь мысленно возвращаться к разговору до тех пор, пока не получим желаемое. И это может тянуться годами, потребность сохраняется, и пока ее не удовлетворить, гештальт не закроется. На научном языке это называется цикл-контакт.

pexels.com / cottonbro: Pexels

― Вот мы как раз подошли к едва ли не самому модному выражению сейчас: что все-таки значит «закрыть гештальт»?

― Как мы уже определили, речь идет о целостном образе. Мы воспринимаем мир как образ. Например, мы слышим песню, но не разделяем ее на отдельные ноты или буквы слов. Для нас это фон, мы не обращаем на него внимания и даже не задумываемся об этом. Но у нас есть потребность ― дослушать песню до конца. И если вдруг она оборвется, то гештальт останется открытым.

В каждый момент человек испытывает какое-нибудь чувство. Это нужно для того, чтобы узнать свою потребность и выделить фигуру из фона. Удовлетворить потребность ― это и значит «закрыть гештальт». Когда потребность удовлетворена, появляется новая потребность, основанная на новом чувстве. И так далее.

― Хорошо, в таком случае — чем плох открытый гештальт? Что будет, если эти потребности так и останутся неудовлетворенными? Может быть, мы просто забудем о них?

― Понимаете, не дослушать песню ― это мелочь, ерунда. Наши переживания не будут слишком сильными. В крайнем случае мы помучаемся несколько дней, минут или часов, а потом возникнет новая потребность, более важная. Но нужно понимать, что незавершенные ситуации остаются в памяти гораздо дольше. Это и есть незакрытые гештальты.

― Есть ли какая-то классификация гештальтов?

― Незакрытые гештальты можно разделить на условные виды. Приведу конкретный пример: поездка в метро, поход на выставку, просмотр фильма ― это события. То есть в нашей терминологии ― гештальты. Они могут быть закрытыми или нет. Если говорить о видах, то, скорее, нам важно понимать, существенные они или нет.

Согласитесь, вряд ли мы пойдем к психологу по поводу недочитанной книги, забытой в такси. Но есть незакрытые ситуации, которые мешают нам строить свою жизнь. И здесь можно говорить о существенных незакрытых гештальтах. Например, пара прожила вместе несколько лет, а потом столкнулась с предательством. Люди разошлись, вроде бы ситуация закрыта. Но может оставаться ощущение недоумения. Это чувство будет ведущим. Человеку хочется удовлетворить свою потребность понять, почему так получилось. Значит, ситуация не завершена, нет целостности картины. Гештальт не закрыт.

Другая ситуация: ребенок растет в постоянной критике или просто при отсутствии ласки. Есть потребность безусловного принятия. Такой человек может на протяжении всей жизни стараться быть «хорошим», чтобы получить похвалу. Но проблема в том, он не знает, как это выглядит. Ему всегда будет недостаточно того, что он получает. Он продолжает чувствовать себя плохим, недостаточно хорошим. Ему всегда кажется, что можно еще лучше. Даже если все вокруг говорят, что он прекрасен во всех отношениях, у человека нет целостной картины. Гештальт не закрыт.

Федеральное агентство новостей /

― Сколько может длиться незакрытый гештальт?

― Бывает, что незавершенные ситуации тянутся годами, а иногда десятилетиями. Если незакрытый гештальт остался в отношениях, то практически невозможно строить новые. У человека складывается целостная картина: в отношениях опасно, плохо, больно и страшно. В таком случае сначала нужно закрыть предыдущую ситуацию и только потом принимать новую.

― Есть ли объяснение, почему это именно так? Если разбирать пример сложных отношений, почему мы не можем заставить себя не переносить осадок от прошлых отношений на новые?

― Мы помним, что под потребностью лежит чувство. В данном случае ― недоумение. И пока это чувство не заменить на другое, потребность также не изменится. Идти дальше не получится. Ведь когда становится легче? Когда появляются чувства, приносящие облегчение в расставании: злость, презрение, а затем и безразличие.

― Как закрыть гештальт? Можно ли это сделать самостоятельно?

― Это очень сложно сделать самостоятельно. Именно гештальт-терапевты работают с существенными незакрытыми гештальтами, помогая клиенту осознать чувства к участникам ситуации. Именно к участникам, а не к самой ситуации. Часто это сложно, так как существует много социально неодобряемых, подавленных чувств. Часто нам проще винить себя, быть «хорошими», чем прожить злость, а иногда ярость или презрение к близкому человеку.

Терапия как проживание и осознание чувств ― это и есть гештальт-терапия. В результате работы с психологом можно понять, какая потребность осталась неудовлетворенной, удовлетворить ее и таким образом закрыть гештальт. Только после этого возможно осознать следующую потребность и начать получать желаемое, заботясь о себе.

― Янина, какие есть гештальт-методики?

― В терапии широко используется работа с телом. Дело в том, что любое чувство обязательно ощущается на телесном уровне. Психологи работают в «эксперименте», когда можно разделить две спорящие между собой стороны одного человека, дать им выговориться и услышать друг друга. В гештальт-терапии существует крайне внимательное отношение к словам клиента, можно работать с каждым словом, в любой метафоре. Работа со снами, так же широко используется в терапии, когда можно прожить свои разные представления о себе. Таким образом рождается самая главная целостность для каждого из нас ― целостность себя.