Санкт-Петербург, 16 сентября. Либерализация газового рынка Европы привела его к повторению азиатского тренда высоких цен. Об этом сообщил эксперт Александр Фролов.

Вчерашние торги на ICE Futures продемонстрировали небывалый подъем стоимости голубого топлива, которое побило все рекорды и вышло за пределы 950 долларов за 1 тыс. «кубов». Впоследствии энергоноситель сбавил темпы и подешевел до 780 долларов. Тем не менее, приближается отопительный сезон, а ПХГ Европы до сих пор не заполнены в достаточном количестве.

Обсуждение ситуации на европейском рынке энергоресурсов прошло на полях пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов ответил на вопрос, почему рынки столкнулись с наблюдаемой тенденцией и какова в этом роль Юго-Восточной Азии.

Сейчас отечественный концерн «Газпром» заключает долгосрочные контракты с учетом топливных цен на спотовых площадках, напоминает энергоэксперт. Ранее отсутствие привязки соглашений к спотам было предметом постоянных претензий Европейской комиссии к «Газпрому», однако впоследствии компания пошла ЕС навстречу и имплементировала новые положения.

Теперь Европа пожинает плоды своего решения, так как стоимость сырья на спотовых биржах высока, что отражается также и в контрактах. Более того, подчеркивает отраслевой специалист, первые ошибки на рынке европейскими странами были сделаны еще в начале века. Тогда подход региона заключался в том, чтобы максимально либерализировать рынок, ожидая поставщиков. Но реальность оказалась такова, что более интересным для экспортеров оказался Азиатско-Тихоокеанский регион, предлагающий более высокие цены за газ.

Это приводит к постепенному формированию евразийского рынка, на котором ценовые условия диктуются в Азии, к чему теперь придется привыкать Европе. Фролов также отметил, что актуальный уровень цен на площадках можно объяснить и через спекулятивные махинации.