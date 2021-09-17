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Поликлиника в Деръа аль-Балад возобновила работу после улучшения ситуации в провинции
Весь мир
Поликлиника в Деръа аль-Балад возобновила работу после улучшения ситуации в провинции
Федеральное агентство новостей  / 

Государственная поликлиника в районе Деръа аль-Балад административного центра провинции Деръа возобновила свою работу спустя три месяца после вынужденного закрытия из-за террористической опасности.

Поликлиника в Деръа аль-Балад открылась после стабилизации обстановки в провинции
Федеральное агентство новостей  / 

Заведующая диспансером доктор Асмаа Эзз эль-Дин в интервью для корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей сообщила, что медучреждение прекратило функционирование ввиду обострения обстановки и снайперской активности со стороны района Аль-Маншия.

В настоящий момент здание отремонтировано и оборудовано для оказания бесплатных медицинских услуг гражданам. Лекарства для детей, а также средства от диабета и гипертонии отпускаются населению безвозмездно. Кроме того, в поликлинике проводится вакцинация от коронавируса COVID-19 при помощи российской вакцины «Спутник V».

Поликлиника в Деръа аль-Балад открылась после стабилизации обстановки в провинции
Федеральное агентство новостей  / 

Вооруженные столкновения в Деръа начались в конце июля. Местные криминальные элементы, сложившие оружие по договоренностям 2017 года, снова за него взялись в ответ на правительственную кампанию по борьбе с преступностью. Реакцией на аресты лиц, причастных к разбою, похищениям и убийствам, стали нападения на армейские блокпосты и госслужащих.

Вскоре в провинцию стали стягиваться армейские части. Последовавшие при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ) переговоры привели к подписанию мирного соглашения.

В настоящий момент над Деръа аль-Балад, а также населенными пунктами Аль-Музейриб и Аль-Ядуда подняты сирийские флаги, а возобновившие работу полицейские участки принимают сдаваемое боевиками оружие и проводят регистрацию сдавшихся.

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сирия деръа репортаж
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