Фото МакSим с дочерью растрогало поклонников певицы

Москва, 16 сентября. Певица МакSим поделилась семейным кадром в обнимку с младшей дочерью Марией. Поклонники осыпали исполнительницу комплиментами в ответ на трогательное фото.

Поп-звезда Марина Максимова (МакSим) продолжает реабилитацию после длительного пребывания в больнице с поражением легких. Артистка активно идет на поправку и уже готова делиться с фанатами радостными моментами из личной жизни.

Недавно звезда показала кадр, на котором предстала в обнимку с шестилетней дочерью Марией. В ответ растроганные поклонники обратились к Максимовой с теплыми пожеланиями.

«Как приятно видеть вас в добром здравии, в кругу родных»; «Какое же это счастье, что МакSим удалось выкарабкаться, что ее доченьки могут опять обнять и поцеловать маму!»; «Счастья тебе, легенда нашего детства!» — написали фолловеры.

Максимова предпочла надеть для фото короткие шорты, которые подчеркнули изменившуюся после болезни фигуру исполнительницы. Многие фанаты заметили, что артистка стала болезненно худой после долгой искусственной комы.

Недавно стало известно, что МакSим грозит судебный иск от Стаса Барецкого. Шоумен уверен, что на него было совершено нападение из-за высказываний об исполнительнице.