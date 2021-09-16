NI: Россия и Китай укрепляют военные связи на фоне противостояния с США

Вашингтон, 16 сентября. Россия и Китай укрепляют военное сотрудничество с учетом своих национальных интересов на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами, указывает аналитик из США Дженна Битер.

Обозреватель американского издания The National Interest (NI) в своем материале пишет, что Москва и Пекин все больше демонстрируют тесное сотрудничество в военной сфере. Об этом свидетельствуют совместные учения двух стран, такие как «Запад/Взаимодействие-2021», проходившие на территории КНР, и «Мирная миссия-2021», идущая в Оренбургской области.

В то же время эксперт указывает, что Китай и Россия всегда действуют с прагматизмом и не стремятся брать на себя военные обязательства там, где нет взаимных интересов. Так, Пекин не хочет портить отношения с Украиной, в то время как Москва не желает вмешиваться в ситуацию с Тайванем.

Тем не менее военные связи двух государств постоянно укрепляются на фоне противостояния с Западом, подчеркнула Битер. По ее мнению, такое положение дел вызывает панику в США, которые сделали все, чтобы ухудшить отношения и с РФ, и с КНР.

Ранее сообщалось, что полевой лагерь для китайских военных открылся на учениях «Мирная миссия-2021» в Оренбуржье. При этом спецназовец из Китая пришел в восторг от «звериного оскала» российских десантников, передает «Царьград».