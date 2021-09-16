Трамп рассказал журналисту Fox News, как вести себя с русской женой

Вашингтон, 16 сентября. Русского человека невозможно переспорить, стоит дать им свободу и оставить их в покое, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Соответствующее заявление бывший американский лидер сделал, отвечая на вопрос ведущего Fox News Грега Гатфелда. Журналист во время беседы с Трампом пожаловался ему, что никак не может переубедить свою супругу, чтобы она сделала вакцину от коронавируса.

Экс-глава государства уточнил, почему жена журналиста отказывается делать прививку, а также поинтересовался, не является ли женщина русской. После утвердительного ответа, Трамп заявил, что здесь любые уговоры бессильны. Гатфелд поспешил согласиться с американским политиком, отметив, что «просто невозможно переспорить русского человека».

«Да… они очень умные и очень упрямые. Мне кажется, я довольно хорошо представляю себе вашу супругу… Она замечательная! Дайте ей свободу делать то, что она считает нужным», — дал совет Трамп.

Ранее бывший лидер Соединенных Штатов заявил о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства на выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью одному из американских телеканалов. По его словам, нынешняя ситуация в США не оставляет ему другого выбора, кроме как вновь баллотироваться.