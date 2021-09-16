Постпред Сирии при ООН назвал санкции Запада «экономическим терроризмом»

Дамаск, 16 сентября. Постоянный представитель Сирии при Организации Объединенных Наций (ООН) Бассам Саббаг призвал немедленно прекратить экономическую блокаду республики, организованную Соединенными Штатами и ее западными союзниками.

По заявлению дипломата, выдвинутые против Сирии санкции являются актом экономического терроризма, который усугубляет ситуацию в стране и препятствует усилиям руководства государства нормализовать жизнь своих граждан. Саббаг подчеркнул, что республика продолжает конструктивное сотрудничество с ООН и прочими международными организациями, и выразил надежду, что визит главы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Мартина Гриффитса в Дамаск благотворно скажется на процессе восстановления государства.

UN humanitarian chief warns of worsening situation in Syriahttps://t.co/1l2Eb04oSA — Ashakakiran (@ashakakiran) September 16, 2021

Постпред отметил, что Дамаск со своей стороны оказал всестороннюю поддержку конвою Всемирной продовольственной программы, доставившему продукты питания мирным жителям города Сармада провинции Идлиб. Он напомнил о проведенных сирийским правительством широкомасштабных мероприятиях по обеспечению безопасности международной миссии и осудил действия турецких войск и подконтрольных им боевиков, незаконно находящихся на севере республики и создающих препятствия при проведении гуманитарных операций.

Гуманитарное сотрудничество

Саббаг, ссылаясь на недавний доклад генерального секретаря ООН, отметил увеличение объемов помощи, которую получили более 4,8 млн человек во всех провинциях страны, чего не удалось бы добиться без поддержки со стороны сирийских властей. Он подтвердил приверженность Дамаска и в дальнейшем участвовать в организации распределения продовольственной помощи. Дипломат призвал положить конец «механизму трансграничной доставки», который действует в обход правительства страны и нарушает ее суверенитет и территориальную целостность.

Syria: After more than a decade of conflict, humanitarian needs are greater than they have ever been, @UNReliefChief tells Security Council, warning that funding is not keeping up. https://t.co/Qb0Qivz8IY — United Nations (@UN) September 16, 2021

Также спецпред подчеркнул, что наложенные на Сирию санкции привели к повсеместному дефициту продуктов питания, лекарств, топлива и электроэнергии, что усугубляет последствия пандемии коронавируса. Он указал на то, что Великобритания, выражая озабоченность гуманитарной ситуацией в республике, продолжает при этом блокировать поставки оборудования для лабораторий и медицинских учреждений, что не позволяет укрепить сектор здравоохранения.

I reaffirmed before the #UNSC that #Syria will continue to facilitate the work of the #UN and other international agencies and look forward to real partnerships that support the efforts of Syria to restore security and stability, and achieve development and humanitarian goals. pic.twitter.com/c9DNIFD9Ow — Bassam Sabbagh (@AmbSYUN) September 15, 2021

В завершение своей речи Бассам Саббаг резюмировал, что для восстановления безопасности и выхода из гуманитарного кризиса в Сирии необходимо отменить все ограничения, наложенные на государство Соединенными Штатами и Евросоюзом, вывести иностранные войска, которые незаконно находятся в стране, оказывая поддержку экстремистам и занимаясь разграблением природных ресурсов, а также предотвратить использование систем водоснабжения на севере Сирии в качестве инструмента политического давления.

Поддержка Ирана

Аналогичную позицию заняла и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади, заявив, что международное сообщество несет политическую и моральную ответственность перед сирийским народом, который «уже более 10 лет страдает от гуманитарного кризиса из-за навязанной ему войны». Она призвала иностранные правительства вывести свои контингенты с территории арабской республики и помочь ей в восстановлении разрушенной боевиками жизненно важной инфраструктуры, включая системы водоснабжения, органы здравоохранения и образования, подчеркнув готовность своей страны оказать Сирии всестороннюю поддержку.

At UN, Iran urges end to West's sanctions on Syria, looting of resources https://t.co/aXqJN48g6X — Dale kalamazad (@DaleKalamazad) September 16, 2021

Евросоюз ввел санкции против Дамаска в 2011 году с началом гражданской войны в республике. Они включают в себя запрет на торговлю нефтепродуктами, ограничения на некоторые инвестиции и блокируют финансовые активы Сирии за рубежом. Также в отношении САР действуют санкции США, которые в прошлом году ввели против республики комплекс жестких ограничений, известный как «Закон Цезаря» и запрещающий любое сотрудничество с руководством страны.