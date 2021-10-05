Жертвами обрушившегося на Оман и Иран циклона «Шахин» стали 13 человек

Маскат, 5 октября. По меньшей мере 13 человек погибли в результате удара тропического циклона «Шахин», обрушившегося на районы Омана и Ирана.
Шторм у побережья Омана был зафиксирован 3 октября. Порывы ветра достигали 150 км/ч. Еще до того, как циклон обрушился на султанат, три человека — ребенок и двое выходцев из Азии — стали жертвами наводнения. Кроме того, спасатели обнаружили тело мужчины, чей автомобиль был вынесен паводковыми водами.
Еще семь человек погибли 4 октября, сообщил Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Омана.
Cette image est HISTORIQUE. L'oeil du cyclone #shaheencyclone (#GulabCyclone), entouré de désert, longe #mascate apportant déjà un incroyable cumul de 40mm+.— Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) October 3, 2021
Il n'y a pas de système de récupération des eaux. Les inondations sont nombreuses.
Il se dirige vers les Emirats ! pic.twitter.com/YfTknPw6x5
Местные военные продолжают спасать людей, оказавшихся в ловушке из-за наводнения. В ряде провинций более 5 000 человек были переселены примерно в 80 временных убежищ.
Синоптики предупреждают, что в Омане по-прежнему возможны грозовые бури, поскольку эпицентр циклона переместился с побережья вглубь страны. Гражданам настоятельно рекомендуют избегать долин, оврагов и других низменных районов.
Up to 20 inches of rain have fallen in parts of Oman after Cyclone Shaheen ravaged the country, killing at least 13 people.— Sky News (@SkyNews) October 4, 2021
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Кроме того, государственные СМИ Ирана заявили об обнаружении тел двух рыбаков. Еще трое рыболовов пропали без вести у побережья юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, недалеко от границы с Пакистаном.
Ранее 3 октября в Систане и Белуджистане 122 человека обратились в больницы из-за того, что пыльная буря, спровоцированная циклоном, вызвала у них проблемы с глазами, сердцем и легкими, рассказал губернатор города Заболь Аббасали Арджманди. По его словам, 18 из них нуждаются в госпитализации для дальнейшего лечения.
Cyclonic storm #Shaheen has hit Iran's southeastern province of #Sistan and #Baluchestan.#Iran #Chabahar pic.twitter.com/WOC9qO96gu— Ruptly (@Ruptly) October 3, 2021
Управление гражданской авиации Омана предупредило о приходе тропического шторма «Шахин» 1 октября. На следующий день людей призывали покинуть свои дома и направиться в аварийные убежища в преддверии ненастья. Маскат также объявил двухдневные официальные выходные на период непогоды.
Летом Оман был также охвачен природными катаклизмами. Так, в июле на восток Аравийского полуострова обрушились ливневые дожди, спровоцировавшие наводнения и сели. В результате непогоды пострадали не менее 2 тысяч человек, а инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб. Государственные и частные компании султаната пожертвовали более 5 миллионов риалов (12,5 миллиона долларов США) на восстановительные работы.