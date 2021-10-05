Жертвами обрушившегося на Оман и Иран циклона «Шахин» стали 13 человек

Маскат, 5 октября. По меньшей мере 13 человек погибли в результате удара тропического циклона «Шахин», обрушившегося на районы Омана и Ирана.

Шторм у побережья Омана был зафиксирован 3 октября. Порывы ветра достигали 150 км/ч. Еще до того, как циклон обрушился на султанат, три человека — ребенок и двое выходцев из Азии — стали жертвами наводнения. Кроме того, спасатели обнаружили тело мужчины, чей автомобиль был вынесен паводковыми водами.

Еще семь человек погибли 4 октября, сообщил Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Омана.

Cette image est HISTORIQUE. L'oeil du cyclone #shaheencyclone (#GulabCyclone), entouré de désert, longe #mascate apportant déjà un incroyable cumul de 40mm+.

Il n'y a pas de système de récupération des eaux. Les inondations sont nombreuses.



Il se dirige vers les Emirats ! pic.twitter.com/YfTknPw6x5 — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) October 3, 2021

Местные военные продолжают спасать людей, оказавшихся в ловушке из-за наводнения. В ряде провинций более 5 000 человек были переселены примерно в 80 временных убежищ.

Синоптики предупреждают, что в Омане по-прежнему возможны грозовые бури, поскольку эпицентр циклона переместился с побережья вглубь страны. Гражданам настоятельно рекомендуют избегать долин, оврагов и других низменных районов.

Up to 20 inches of rain have fallen in parts of Oman after Cyclone Shaheen ravaged the country, killing at least 13 people.



Read more about this story: https://t.co/DwZFA9F2kl pic.twitter.com/GhV23zr15z — Sky News (@SkyNews) October 4, 2021

Кроме того, государственные СМИ Ирана заявили об обнаружении тел двух рыбаков. Еще трое рыболовов пропали без вести у побережья юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, недалеко от границы с Пакистаном.

Ранее 3 октября в Систане и Белуджистане 122 человека обратились в больницы из-за того, что пыльная буря, спровоцированная циклоном, вызвала у них проблемы с глазами, сердцем и легкими, рассказал губернатор города Заболь Аббасали Арджманди. По его словам, 18 из них нуждаются в госпитализации для дальнейшего лечения.

Управление гражданской авиации Омана предупредило о приходе тропического шторма «Шахин» 1 октября. На следующий день людей призывали покинуть свои дома и направиться в аварийные убежища в преддверии ненастья. Маскат также объявил двухдневные официальные выходные на период непогоды.

Летом Оман был также охвачен природными катаклизмами. Так, в июле на восток Аравийского полуострова обрушились ливневые дожди, спровоцировавшие наводнения и сели. В результате непогоды пострадали не менее 2 тысяч человек, а инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб. Государственные и частные компании султаната пожертвовали более 5 миллионов риалов (12,5 миллиона долларов США) на восстановительные работы.