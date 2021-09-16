Экс-депутат Рады назвал позором создание на Украине факультета TikTok

Это не шутка — в Киевском университете культуры появился факультет социальной сети TikTok. Такая идея пришла в голову ректору вуза Михаилу Поплавскому, лауреату антипремии «Академическое недостоинство 2016» в номинации «Токсичный ректор», который также успел себя попробовать и в качестве певца. Его песню про сало до сих пор крутят на украинских свадьбах.

Михаил Поплавский идею открытия факультета пояснил тем, что будущее мира за социальными сетями. Помимо этого, он поставил перед собой задачу украинизировать молодежную Сеть, а также показать всему миру, кто такие украинцы.

«Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир», — сказал ректор.

Поплавский заверил, что, несмотря на новизну идеи, по окончании учебы студенты получат соответствующие дипломы. Однако он так и не уточнил подробности обучения. На сайте вуза сказано, что студент обязан отлично знать тренды соцсетей, быть интересным, создавая оригинальный контент, идти в ногу со временем и даже опережать его. По окончании презентации Поплавский вместе со студентами снял свой первый совместный ролик для китайской социальной сети.

Бывший депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко считает, что киевские власти целенаправленно оболванивают собственный народ, чтобы им было легче управлять.

«Поплавского я знаю лично. Он здесь имеет свою выгоду: он создал что-то новое, что позволит ему сдирать с молодежи деньги. Сегодня украинская молодежь деградирует и тупеет, а также думает, что хайп — образование. Скажу, что сейчас идет целенаправленная программа по отуплению молодежи, чтобы ей было потом легче управлять. Из них сделают рабов, потому что для этого не нужно много знать и быть грамотным. Главное — чтобы умел писать и как-то считать. После этого их можно и на войну отправить, втюхивая им в головы идеи о том, что Россия — враг. Таким образом просто освобождается территория Украины от людей», — сообщил собеседник ФАН.

Также политик назвал позором на весь мир создание на Украине факультета TikTok.

«Вот скажите, как не погнаться за таким предложением, если ты ничего делать толком не будешь все годы обучения, а потом еще в конце и диплом получишь? Это смешно и дурно выглядит. Самое главное — это позор для Украины на весь земной шар. Никто в мире не додумался создать факультет TikTok и выдавать дипломы по данной специальности», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее китайская социальная сеть TikTok и американская корпорация Google выплатили России штрафы на сумму более 6 млн рублей.